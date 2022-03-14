Вашингтон, 14 марта 2022, 21:54 — REGNUM Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу отказано в просьбе подать аппеляцию в Верховный суд, чтобы оспорить решение о его экстрадиции в США, сообщает 14 марта Reuters.
Американские власти требуют, чтобы 50-летний Ассанж, родом из Австралии, предстал перед судом по 18 пунктам обвинения в связи с публикациями на его сайте WikiLeaks. Ассанж предоставил в общественный доступ конфиденциальные данные об американский военных операциях и дипломатических переговорах.
В декабре Верховный суд Лондона отменил решение суда низшей инстанции о том, что Ассанж не подлежит экстрадиции в связи с проблемами с психическим здоровьем.
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