Минск, , 21:01 — REGNUM Представители официального Киева подтвердили нежелание открывать гуманитарные коридоры в направлении России и Белоруссии для гражданского населения. Об этом в интервью государственному телевидению Китая заявил белорусскийминистр иностранных дел Владимир Макей.

Владимир Макей (сс) MFA Bulgaria

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Комментируя сообщения СМИ по данной проблеме, глава МИД Белоруссии сказал: «Могу лишь сослаться на слова консула посольства Украины в Белоруссии (после того, как мы его вызвали в МИД Белоруссии), который сказал нам, что никаких гуманитарных коридоров в направлении Белоруссии и России Украиной открываться не будет. Мы, конечно, приняли это к сведению. Но для нас абсолютно непонятна логика украинских руководителей. Ибо до границы с Белоруссией 100−200 км, в то время как до западной границы Украины со странами Евросоюза порядка 2−3 тыс. км. И если вы озабочены тем, чтобы сохранить жизни простых людей, то надо принимать самое разумное решение в данной ситуации и обеспечивать гуманитарные коридоры в том направлении, которое является самым коротким. Наверное, здесь доминирует какая-то другая логика».

«Мы уже приняли большое количество беженцев с территории Украины. Несмотря на то, что нет формально существующих гуманитарных коридоров, граждане Украины и иностранные граждане в одиночку, с семьями, с детьми на руках по различным тропам добираются до Белоруссии. Всем им предоставляются убежище, питание, по возможности они обеспечиваются работой. Мы сделаем все, чтобы они чувствовали себя в безопасности и комфортно. Таких людей уже порядка трех тысяч. Их число с каждым днем, каждой ночью увеличивается», — сказал министр иностранных дел Белоруссии.