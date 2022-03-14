Рим, 14 марта, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Четверо этнических албанцев с 14 марта обвиняются итальянскими властями в террористической деятельности.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, четверо обвиняемых, Ю. М. (31 год), Р. Л. (37 лет), Э. Р. (37 лет), а также Р. Б. (37 лет), занимались вербовкой боевиков для сирийских террористических операций.

Их раскрыли посредством мониторинга переписок в интернете. В переписках осужденных за 2020 год были обнаружены документы с речами бывшего лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль Багдади и его заместителя Эбу Ибрагима Эль Хашими Эль Куреши на албанском языке.

Их деятельность координировал самопровозглашенный имам из одного из албанской Каваи Генци Бала, осужденный за вербовку десятков боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).