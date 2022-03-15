15 марта 2022 | Время чтения 10 мин

Игорь Свирин, Наталья Стрельцова, Василий Иванов, , 17:45 — REGNUM Не все еще забыли, что совсем недавно мы жили в «тюрьме народов», слежку за согражданами начинали с рюмки водки на брудершафт с первым встреченным на улице медведем, а часы досуга проводили за кровожадной игрой на балалайке? В Европе с удесятерившейся энергией продолжают создавать образ уничтожающих все на своем пути «русских варваров». Для пущей эффективности отменили Чехова и Чайковского, Шостаковича и Достоевского, русских кошек и Тургеневский дуб. Пока мейнстримные западные СМИ не рассказали мировому сообществу о том, как в Москве уничтожаются свидетельства о видных исторических фигурах, среди которых немало украинцев. Журналисты ИА REGNUM прошлись по Москве и убедились, что памятники стоят на своих местах и там же останутся отныне и на века.

Родившимся после падения «железного занавеса» трудно поверить в то, что еще совсем недавно миллионы людей по всему миру верили в медведей, балалайки с ушанками и прочую пропагандистскую чушь. Оставим за скобками, каким образом начинающие день со стакана водки люди освободили человечество от фашизма, полетели в космос и совершили множество такого, чего не делали до того и, скорее всего, не сделают и после. А вот чего нельзя не заметить, так это того, как на наших глазах опускается новый. И опускаем его не мы, отягощенные своим «тоталитарным» прошлым русские, а цивилизованный и свободный мир.

Москва по праву является мировой столицей, а наша страна, будь она Российской империей, СССР или Российской Федерацией, была и будет мировой державой. И памятники в ней будут стоять тем, кто, по нашему мнению, внес неоценимый вклад в развитие человечества, будь то Леся Украинка или Виктор Гюго, Тарас Шевченко или Ле Корбюзье. Ну, а не на шутку встревоженным российской операцией по освобождению Украины от фашизма русофобским кругам стремительно погружающейся в новые темные века Европы не остается ничего другого, как отключать свои народы от культуры. Иначе ведь «новый дивный мир» не построить, так ведь?

«Завет Шевченко» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко — украинский писатель, поэт, художник и общественный деятель. Он внёс огромный вклад в развитие украинского языка и литературы. Одной из самых значимых работ Шевченко считается поэтический сборник «Кобзарь», который был впервые издан в 1840 году в Петербурге на украинском языке.

Виссарион Белинский в Журнале «Отечественные записки», №5, 1840 г. «…Стихотворения г-на Шевченка ближе всего подходят к так называемым народным песнопениям: они так безыскусственны, что вы их легко примете за народные песни и легенды малороссиян: это одно уже много говорит в их пользу. — Автор не облекает своих чувств и поэтических мыслей в форму ямбов, хореев и проч… а при всем том его стихи оригинальны: это лепет сильной, но поэтической души…»

Памятник Тарасу Шевченко появился в центре города Москвы по инициативе Никиты Хрущёва. Бронзовую фигуру поэта высотой 5,6 м установили напротив гостиницы Украина в июне 1964 года. Авторы монумента Михаил Грицюк, Юлий Синькевич и Анатолий Фуженко.

Памятник Тарасу Шевченко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник Тарасу Шевченко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Памятник Тарасу Шевченко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник Тарасу Шевченко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Леся Украинка

Лесю Украинку, наряду с Шевченко, украинцы называют одной из самых выдающихся соотечественниц. Она была не только поэтессой, писательницей, переводчицей, но и активной участницей украинского национального движения. Известна благодаря своим сборникам стихов «На крыльях песен» (1893), «Думы и мечты» (1899), «Отзывы» (1902), поэм «Старая сказка» (1893), «Одно слово» (1903) и другим.

Памятник Лесе Украинке был установлен на Украинском бульваре в 2006 году. Сам бульвар расположен вблизи Киевского вокзала, Киевской улицы и набережной Тараса Шевченко. Поэтесса одета в простое платье и читает стихи, в левой руке она держит книгу. Авторы скульптуры — Евгений Розанов, Александр Бурганов и Игорь Бурганов.

Памятник Лесе Украинке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник Лесе Украинке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Памятник Лесе Украинке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мигель де Сервантес

Мигель Сервантес — испанский писатель эпохи зрелого Возрождения. Прежде всего известен как автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Иван Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот», речь, произнесенная 10 января 1860 г «Всё-таки без этих смешных Дон-Кихотов, без этих чудаков-изобретателей не подвигалось бы вперед человечество — и не над чем было бы размышлять Гамлетам».

Памятник Мигелю Сервантесу появился в Москве в рамках культурного обмена между СССР и Испанией и стал символом возобновления отношений между странами. Об установке скульптуры договорился выдающийся советский дипломат Юрий Дубинин в 1980 году. В СССР был изготовлен и подарен Испании памятник Пушкину, в ответ Испания подарила точную копию памятника Сервантесу, установленного в Мадриде. В Москве памятник установлен в «Парке Дружба» на Речном вокзале.

Памятник Мигелю Сервантесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Памятник Мигелю Сервантесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виктор Гюго

Гюго — величайший представитель французского романтизма. Его бессмертные романы, такие как «Собор Парижской Богоматери» и «Человек, который смеется», полюбились читателям во всём мире и стали классикой литературы.

«Трибун и поэт, он гремел над миром подобно урагану, возбуждая к жизни все, что есть прекрасного в душе человека». Максим Горький о Гюго

Бюст великого французского писателя и поэта Виктора Гюго установлен в столичном саду «Эрмитаж». Бюст был выполнен в 1920 году французским скульптором Лораном Маркестом. В 2000 году памятник был подарен Москве правительством Франции.

Памятник Виктору Гюго Василий Иванов © ИА REGNUM

Данте Алигьери

Данте Алигьери — итальянский поэт эпохи Возрождения и мыслитель. Его творчество сыграло важную роль в формировании итальянского литературного языка. «Божественная комедия» стала главным произведением его жизни, в котором он отразил своё мировоззрение. Произведение оказало огромное влияние на многих поэтов, философов и на всю человеческую культуру в целом.

Осип Мандельштам «Разговор о Данте» Дант — орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Он стратег превращений и скрещиваний, и меньше всего он поэт в «общеевропейском» и внешне-культурном значении этого слова.

В 2000 году в саду «Эрмитаж» был открыт бюст Данте Алигьери. В открытии монумента приняли участие президент Италии Карло Адзелио Чампи и мэр Москвы Юрий Лужков. Мраморный бюст Данте был передан в качестве подарка городу от правительства Италии. На памятнике высечена цитата из «Божественной комедии» в переводе Михаила Лозинского: «Он восхотел свободы столь бесценной, как знают все, кто жизнь ей отдает» . Авторы скульптуры — Алексей Тихонов и Ринальдо Пирос.

Памятник Данте Алигьери Василий Иванов © ИА REGNUM

Шерлок Холмс и доктор Ватсон

В Москве установлены памятники не только реальным писателям, но и их литературным героям. Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону появился в столице в апреле 2007 года. Памятник героям произведений известного английского писателя Артура Конан Дойля установлен на Смоленской набережной, рядом с посольством Великобритании. При создании памятника скульптор Андрей Орлов использовал образы актёров Василия Ланового и Виталия Соломина, которые сыграли персонажей в популярном советском телесериале. На торжественной церемонии открытия присутствовал Энтони Брентон, занимавший в те годы должность посла Великобритании в Российской Федерации.

Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ле Корбюзье

Ле Корбюзье — французский архитектор швейцарского происхождения, один из основателей архитектурного модернизма и функционализма. Архитектор трижды приезжал в Советский Союз и считал Москву городом будущего и городом, где он сможет воплотить свои новаторские идеи. Правда, реализовать в Москве ему удалось лишь один проект — здание Центросоюза, проект которого он курировал лично.

Памятник Ле Корбюзье установлен на Мясницкой улице возле бывшего здания Центросоюза, построенного по его проекту в 1928—1936 годах. Авторы скульптуры Андрей Тыртышников и Антон Воскресенский изобразили архитектора смотрящим на чертёж своего проекта.

Памятник Ле Корбюзье Василий Иванов © ИА REGNUM

Шарль де Голль

Памятник государственному деятелю, лидеру французского Сопротивления в годы Второй мировой войны Шарлю де Голлю в Москве установлен на одноимённой площади, у гостиницы «Космос». Памятник был торжественно открыт 9 мая 2005 г. президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Жаком Шираком. Скульптура из гранита высотой 10 метров создана архитектором Александром Кузьминым и скульптором Зурабом Церетели. Табличка на постаменте на русском и французском языках гласит: Генерал Шарль де Голль. Президент Французской Республики.

Памятник Шарлю де Голлю Василий Иванов © ИА REGNUM

Фритьоф Нансен

Памятник норвежскому океанографу, путешественнику, лауреату Нобелевской премии мира 1922 года был установлен в 2002 году в Большом Левшинском переулке, у здания Российского Международного Красного креста. Открытие памятника приурочили к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Норвегией. Скульптор Владимир Цигаль изобразил Нансена со стоящей рядом истощённой девочкой, держащей в руках хлеб. Фритьоф Нансен был не только общественным деятелем, но и филантропом. После окончания Первой мировой войны он разработал «паспорт Нансена» — документ для миллионов военнопленных и беженцев, оказавшихся в странах Европы. За годы существования такой документ получили около 450 000 человек.

Памятник Фритьофу Нансену Василий Иванов © ИА REGNUM

Карл Маркс

Возвести памятник выдающемуся немецкому философу, социологу, деятелю международного коммунистического движения Карлу Марксу в Москве было запланировано ещё при жизни Ленина, который считал памятник одним из ключевых объектов Плана монументальной пропаганды. Тогда планы реализовать не удалось, и к замыслу вернулись лишь в 50-е годы. Торжественное открытие монумента с участием высшего партийного и советского руководства произошло в октябре 1961 года. Автором проекта стал скульптор Лев Кербель, через год удостоенный за эту работу Ленинской премии. Монумент весом 160 тонн выполнен из монолитного гранита, добытого в Кудашевском карьере вблизи Днепропетровска. Маркс изображён стоящим на трибуне, словно обращаясь с речью к аудитории. На памятнике высечен лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Памятник Карлу Марксу Василий Иванов © ИА REGNUM

Фридрих Энгельс

Памятник немецкому философу и одному из основоположников марксизма был установлен в Москве в 1976 году.

Монумент воздвигли в сквере на площади Пречистенские ворота, ранее на этом месте стояли ветхие дома с коммунальными квартирами. В 1972 году, перед приездом в Москву президента США Ричарда Никсона, постройки были снесены, а вместо них был разбит сквер. Скульптор Иосиф Козловский изобразил Энгельса в полный рост со скрещёнными на груди руками.

Памятник Фридриху Энгельсу Василий Иванов © ИА REGNUM

Папа римский Бенедикт XV

В 2015 году в Атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы был открыт памятник Папе Римскому Бенедикту XV, который прославился прежде всего своей миротворческой деятельностью во время Первой мировой войны. Он множество раз обращался к враждующим сторонам с просьбами о примирении и пытался стать посредником в попытках заключении мира. Благодаря усилиям Бенедикта были обменены десятки тысяч военнопленных.

Памятник папе Римскому Бенедикту XV Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник папе Римскому Бенедикту XV Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Памятник папе Римскому Бенедикту XV Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Папа римский Иоанн Павел II

Памятник папе Римскому Иоанну Павлу II установлен в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Иоанн Павел II, поляк по происхождению, в 1978 году стал первым папой Римским неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Памятник открыли в 2011 году, в торжественной церемонии принял участие посол Польши Войцех Зайончковски, представители православной и католической церквей.

Памятник папе Римскому Иоанну Павлу II Наталья Стрельцова © ИА REGNUM