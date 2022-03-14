Москва, 14 марта, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Платформа для авторов контента Boosty объявила о старте программы поддержки блогеров, подразумевающей полную отмену сбора комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта сообщили в пресс-службе сервиса.

Деньги

Как отмечают в пресс-службе, число авторов Boosty за последние две недели увеличилась в четыре раза, поэтому сервис решил поддержать блогеров. Благодаря отмене комиссии создатели контента получат 100% дохода от инструментов монетизации. «Мы заботимся о наших пользователях и делаем всё возможное для их комфортной работы в любой ситуации», — прокомментировала директор по маркетингу Boosty и DonationAlerts Елена Иножарская.

ИА REGNUM напоминает, что Boosty — это платформа монетизации авторского контента от сервиса Donationalerts, входящего в состав VK. Boosty помогает создателям творческого контента (подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим) получить дополнительный заработок за счёт разного уровня подписок аудитории (аналог Patreon).