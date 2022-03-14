Вашингтон, 14 марта, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Компания американского бизнесмена Джеффа Безоса Blue Origin на следующей неделе планирует отправить в суборбитальный полет американского комика Пита Дэвидсона, сообщает 14 марта Reuters.

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

Дэвидсон, которому 28 лет, примет участие в четвертом туристическом полете Blue Origin на космическом корабле New Shepard. Полет запланирован на 23 марта и должен продлится 10 минут.

Вместе с Дэвидсоном полетят инвестор Марти Аллен, ветеран рынка недвижимости Марк Хейгл и его жена Шэрон Хейгл, профессор Университета Северной Каролины Джим Китчен и Джордж Нилд, являющийся президентом компании Commercial Space Technologies.