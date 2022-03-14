Москва, , 21:02 — REGNUM Чудовищным деянием является ракетный удар по жилому кварталу Донецка, который 14 марта осуществили ВСУ, говорится в опубликованном заявлении МИД России.

МИД России © ИА REGNUM

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Отметив, что применение ракет «Точка-У» с кассетным зарядом запрещено международным правом, российское внешнеполитическое ведомство указало на то, что погибли в результате 20 мирных жителей и ещё 28, в том числе дети, получили серьёзные ранения.

МИД России указывает на то, что жертв могло быть больше, если бы не средства ПВО, сбившие ракету, хотя даже само падение её частей на Донецк привело к тяжелейшим жертвам.

«Руководство ДНР квалифицировало случившееся как террористический акт. Как известно, такого рода пуски санкционируются высшим руководством страны, — говорится в заявлении. — Решительно осуждаем чудовищное деяние киевского режима».

МИД России подчёркивает, что перед миром предстало очередное подтверждение того, что украинские нацистские власти намерены «продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР», что и так происходило восемь лет в ходе карательной операции ВСУ в Донбассе.

Напрашивается вывод, отмечает МИД РФ, что украинские власти вымещают на мирных жителях отчаяние от своего поражения в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

«Налицо все признаки агонии украинской власти, — сообщили в ведомстве. — МИД России от лица народа и руководства нашей страны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и правительству Донецкой Народной Республики, желает скорейшего выздоровления раненным».

Заявление завершается словами о том, что это преступление против человечности не должно остаться безнаказанным.

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