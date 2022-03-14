Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону от действий мошенника пострадал 82-летний мужчина, лишившийся сбережений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 14 марта.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Заявитель сообщил полицейским, что ответил на звонок лжеброкера. Злоумышленник предложил пожилому мужчине увеличить свой доход при помощи вложений на фондовой бирже. На протяжении долгого времени пенсионер не соглашался, однако звонки не прекращались. Тогда мошенник пошёл на хитрость и прислал копию якобы своего паспорта.

Пожилой мужчина доверился злоумышленнику, открыл брокерский счет и стал переводить на него деньги в течение нескольких дней. Общая сумма ущерба превысила 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».