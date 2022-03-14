14 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Reuters о том, что Европейский союз собирается ввести новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти», заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива.

Оксана Переможенко, , 20:50 — REGNUM Европейский союз собирается ввести санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти», заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что при этом правительства Европейского союза настояли на разъяснениях, в соответствии с которыми «новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний».

Новость обсудили на странице украинского журналиста и блогера Анатолия Шария в социальной сети Twitter.

«Дайте больше ада. ЕС собирается ввести санкции против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти», заблокировать инвестиции в проекты добычи и разведки топлива», — пишет Анатолий Шарий.

«Чем больше ада по санкциям, тем больше и выше цены в США и Европе. Газ дойдёт 5000$-6000$. Нефть, я думаю, будет минимум 400$, а максимум — 600$. А где брать дрова? Всё равно в Сибирь надо ехать!..» — с сарказмом отметил Gurman.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И ни одной санкции против Украины из-за её военных преступлений на Донбассе. Удивительно», — добавил Vladimir.

«Они решили себя добить… Молодцы, а люди-то в ЕС здесь при чём? Им-то зачем все это?» — задался вопросом «Бегемот».

»Под чутким руководством большого дяди за океаном», — отреагировала Valentina.

«Европа должна проявить принципиальность и вся сразу перейти на дрова! К чему эти полумеры?» — иронизирует annbeaker.

«Так Путин же сказал, что и дрова в Сибири…» — ответил ему Bit. Alex.

«Видимо, жители Европы очень хотят еще большего повышения цен на топливо и электричество», — не без сарказма отметил Maxim Z.

«При таком раскладе нефть догонит по цене газ», — пишет Andrey L.

«Всё правильно ЕС делает. Скоро евро обвалится. Давно пора», — с сарказмом добавил Viacheslav S.

«Дальше санкции на импорт зерновых в Европу… занавес!» — отреагировал Алексей Ж.

«Сгорел сарай, гори и хата!» — шутит Wednesday.

«[Вице-премьер России Александр] Новак прямо говорил недавно о возможном закрытии СП-1. Видимо, его не услышали. ЕС (Запад) устал от скуки ежедневной рутины», — с сарказмом отреагировал Дмитро Р.

«Даёшь нефть по 200, газ по 7000. И газопроводы в ЕС закрыть на «профилактические работы», — пишет HaxaLove.

«Зато «Макдоналдсы» есть», — не без сарказма добавила Людмила.

«То есть они не надеются стабилизировать цены на энергоносители и планируют и дальше сваливать все проблемы на санкции?» — задумался «Сталинский Рокфор».

«А потом мы будем наблюдать разгоны демонстрантов демократическим слезоточивым газом и свободолюбивыми резиновыми пулями. Но в тирании обвинят всё равно Путина», — отреагировал Vlad S.

«РФ будет производить (добывать — О. П.) меньше нефти и газа, но цена вырастет из-за недостатка. И Россия, меньше продавая, будет получать столько же. В ЕС же вырастут тарифы и себестоимость продукции. США и Китай аплодируют стоя этому выстрелу в свою ногу», — подытожил Eugene.