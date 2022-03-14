Аксайский район, Ростовская область, 14 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Казаки Аксайского юрта, конный взвод казаков-дружинников Октябрьского района и представители детско-молодёжной организации «Донцы» (Ростовская область) навестили детей из Донбасса, нашедших приют в пункте временного размещения, организованном на хуторе Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова REGNUM Будущий казак

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Вместе с казаками в гости к ребятам пришли воспитанники казачьего спортивного клуба «Атаман Платов», детско-юношеской спортивной школы «Юность». Они рассказали сверстникам об истории и традициях донских казаков, искусстве владения казачьим оружием, провели мастер-класс. Дети из Донбасса смогли прокатиться верхом на лошадях.

Подобные встречи казаки Аксайского юрта планируют проводить с ребятами регулярно.

Стоит отметить, что казаки казачьей дружины Аксайского района с первого дня оказывают содействие администрации Ленинского сельского поселения и сотрудникам полиции в обеспечении безопасности граждан в пункте временного размещения.