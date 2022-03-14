Вашингтон, 14 марта 2022, 20:39 — REGNUM Американский кинокомикс «Бэтмен» продолжает лидировать в мировом прокате. Соответствующую информацию приводит «Культуромания» 14 марта.
Известно, что мировые сборы фильма на текущий момент составляют $463 млн. В США картина сумела собрать $66 млн.
Напомним, что общемировая премьера «Бэтмена» состоялась 4 марта 2022 года. Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон, а режиссёром выступил Мэтт Ривз («Монстро»).
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