Вашингтон, 14 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Американский кинокомикс «Бэтмен» продолжает лидировать в мировом прокате. Соответствующую информацию приводит «Культуромания» 14 марта.

Скриншот YouTube Фильм «Бэтмен»

Известно, что мировые сборы фильма на текущий момент составляют $463 млн. В США картина сумела собрать $66 млн.

Напомним, что общемировая премьера «Бэтмена» состоялась 4 марта 2022 года. Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон, а режиссёром выступил Мэтт Ривз («Монстро»).