Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что война на Украине не должна стать причиной забвения афганского кризиса. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что участники саммита в Анталье согласились с тем, что война на Украине не должна стать причиной забвения афганского кризиса.

«Несмотря на ухудшение ситуации на Украине, нельзя забывать о других кризисах и их гуманитарных последствиях», — написал Гранди в Твиттере.

«Я с радостью отправляюсь в Афганистан, где миллионы людей борются за удовлетворение своих основных потребностей», — добавил он.

Международный комитет Красного Креста, Китай и Пакистан также подчеркнули на прошлой неделе, что, несмотря на продолжающуюся войну наУкраине, мир не должен забывать об афганском кризисе.