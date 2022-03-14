Вашингтон, 14 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что война на Украине не должна стать причиной забвения афганского кризиса. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что участники саммита в Анталье согласились с тем, что война на Украине не должна стать причиной забвения афганского кризиса.

«Несмотря на ухудшение ситуации на Украине, нельзя забывать о других кризисах и их гуманитарных последствиях», — написал Гранди в Твиттере.

«Я с радостью отправляюсь в Афганистан, где миллионы людей борются за удовлетворение своих основных потребностей», — добавил он.

Международный комитет Красного Креста, Китай и Пакистан также подчеркнули на прошлой неделе, что, несмотря на продолжающуюся войну наУкраине, мир не должен забывать об афганском кризисе.