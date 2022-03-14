Сеул, 14 марта, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Южнокорейский режиссёр и создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк поделился подробностями работы над сценарием второго сезона шоу. Об этом 14 марта пишет Comicbook.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна

По словам Хван Дон Хёка, все наработки находятся у него в голове и пока не перенесены на бумагу. Он также подтвердил, что главный герой сериала Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) вернётся во втором сезоне: «Всё секретно. Я ничего не могу сказать. Но он вернется и сделает что-то для мира».

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года — он стал самым просматриваемым сериалом на платформе Netflix. В конце января 2022 года шоу продлили на второй сезон.