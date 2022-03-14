Москва, , 20:11 — REGNUM Уничтожение центров иностранных наемников на украинском полигоне Яворовский и в поселке Старичи — это только начало, сообщил 14 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что российским военным известны места нахождения иностранных наемников на Украине.

«По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

Хочу повторно предупредить, — никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились», — заявил Конашенков.

Кроме того, он напомнил властям западных стран, поощряющим участие своих граждан в боевых действиях на стороне украинских нацистов, что вся ответственность за гибель этих людей на Украине ляжет только на руководстве этих стран.

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