Салехард, , 20:10 — REGNUM Писательница из Салехарда Зинаида Лонгортова со своим романом «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны» стала лауреатом второго сезона Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга» в номинации «Современная проза». Об этом сообщает пресс-служба главы Ямала.

Зинаида Лонгортова Пресс-служба губернатора ЯНАО

Роман «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны» основан на реальных событиях и рассказывает о вкладе коренных ямальцев в победу в Великой Отечественной войне. Основная сюжетная линия произведения построена на образе главной героини Лавнэ, прабабушки автора. Зинаида Лонгортова работала над произведением 17 лет.

Члены жюри назвали роман Зинаиды Лонгортовой «душевной, неспешной и правдивой» книгой. Отмечается, что Зинаида Лонгортова — почётный гражданин ЯНАО. В 2018 году она стала лауреатом региональной премии для авторов, пишущих на языках коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.