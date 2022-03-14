Карабаш, Челябинская область, 14 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В Карабаше Челябинской области одну из фирм оштрафовали за коррупционное преступление. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Uriston.com Штраф

По данным следствия, в сентябре 2020 года замдиректора одного ООО передал инспектору ГИБДД топливную карту с лимитом 6 404 рублей. Это было сделано для не привлечения водителей организации к административной ответственности.

Суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей. А в отношении ООО завели административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд оштрафовал организацию на миллион рублей.