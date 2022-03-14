Нижний Новгород, 14 марта 2022, 20:08 — REGNUM На горячее питание школьников в Нижнем Новгороде обещают выделить дополнительные 14,7 миллионов рублей. Об этом заявили депутаты городской думы Нижнего Новгорода 14 марта.
По данным нижегородских СМИ, дополнительное финансирование будет выделено «в связи с повышением стоимости школьного питания».
«С февраля этого года цена завтрака выросла с 66 до 80 рублей, обеда — с 80 до 96 рублей, полдника — с 30 до 37 рублей. Изменения обусловлены ростом стоимости продуктовой корзины и новыми санитарными правилами и нормативами, которые требуют увеличения размеров порций мясных блюд в среднем на 10−15%. В школьных столовых на сегодняшний день бесплатно получают питание почти 70 тысяч школьников: это 64 126 учащихся начальной школы и 5 574 льготника в среднем и старшем звеньях», — сообщили в НИА «Нижний Новгород».