Нижний Новгород, 14 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. На горячее питание школьников в Нижнем Новгороде обещают выделить дополнительные 14,7 миллионов рублей. Об этом заявили депутаты городской думы Нижнего Новгорода 14 марта.

Екатеринбург.рф Школьное питание

По данным нижегородских СМИ, дополнительное финансирование будет выделено «в связи с повышением стоимости школьного питания».

«С февраля этого года цена завтрака выросла с 66 до 80 рублей, обеда — с 80 до 96 рублей, полдника — с 30 до 37 рублей. Изменения обусловлены ростом стоимости продуктовой корзины и новыми санитарными правилами и нормативами, которые требуют увеличения размеров порций мясных блюд в среднем на 10−15%. В школьных столовых на сегодняшний день бесплатно получают питание почти 70 тысяч школьников: это 64 126 учащихся начальной школы и 5 574 льготника в среднем и старшем звеньях», — сообщили в НИА «Нижний Новгород».