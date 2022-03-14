Стокгольм, , 20:21 — REGNUM 14 марта шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на отчет шведских властей написала, что в случае начала боевых действий в непосредственной близости от Швеции, в стране может разразиться настоящая гуманитарная катастрофа.

Стокгольм. Швеция

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Склады с запасами продовольствия были закрыты в Швеции в 1990-х годах после окончания холодной войны. Склады с медикаментами и средствами индивидуальной защиты также были демонтированы.

За время пандемии коронавируса они начали постепенно восстанавливаться, однако вопрос о хранении продуктов до начала спецоперации России на Украине не поднимался. Теперь же эта проблема начинает изучаться более пристально.

В последнем отчете Национального продовольственного агентства, которому было поручено усилить готовность обеспечения гражданских лиц в ситуации войны, говорится, что, в случае ухудшения ситуации в непосредственной близости от Швеции, «поставки продовольствия могут уменьшиться, и голод может стать реальностью в Швеции».

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