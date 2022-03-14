Стокгольм, 14 марта, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В феврале 2022 года уровень инфляции в Швеции вырос на 4,5% в годовом исчислении, что является рекордным показателем с 1993 года. Об этом 14 марта сообщил Bloomberg.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

По данным агентства, показатель в 4,5% оказался выше рыночных ожиданий в 4,1%. Это также является увеличением по сравнению с январем, когда уровень инфляции в стране составлял 3,9%.

«Цены на продукты питания в феврале резко выросли. Хотя мы наблюдали некоторые тенденции к росту цен на продукты питания уже в январе, сейчас, в феврале, это приобрело взрывной характер», — говорится в пресс-релизе Софи Оман, специалиста по статистике цен из Статистического управления Швеции.

По данным ведомства, в Швеции в феврале подорожали очень многие товары: цены выросли на овощи, кофе, топливо, одежду и мебель.