Ростов-на-Дону, , 20:01 — REGNUM Ростовская полиция ищет очевидцев ДТП с пассажирским автобусом, случившемся 3,5 года назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП с автобусом «НефАЗ 529 930», который двигался по маршруту № 26, случилось 16 октября 2018 года на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Пассажирка выпала из салона автобуса, после чего к ней подошёл мужчина и передал ей записку с бортовым номером автобуса. Каких-либо сведений об очевидце у полиции нет.

С учетом изложенного, в связи с необходимостью установления всех обстоятельств рассматриваемого события, сотрудники полиции ищут возможных очевидцев аварии, в том числе мужчину, передавшего записку пострадавшей.