Москва, , 20:00 — REGNUM В течение 14 марта российские войска наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщил 14 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары наносятся по складам боеприпасов и горючего, узлам связи и пунктам управления, а также по огневым позициям украинской артиллерии и РСЗО, отметил он.

«В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Фёдоровка, Винаровка, Антополь. Кроме того, на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск», — рассказал Конашенков

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