Челябинск, , 19:54 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине погибли ещё два военнослужащих из Челябинской области. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

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При исполнении воинского долга отдали свои жизни Александр Головин и Александр Лаврентьев. Правительство области обещает оказать всю необходимую помощь их семьям.

Ранее власти региона сообщили о гибели семерых военнослужащих. Среди них Вячеслав Султанов, Максим Занин, Нурлан Кубжасаров, Константин Глушков, Максим Кравченко, Данил Василенко и Валерий Осколков.

Сообщение о гибели двоих челябинских военнослужащих Цитата: телеграм-канал «Для СМИ»

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