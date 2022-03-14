Москва, 14 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В ходе торгов курсы доллара и евро снижались до 109,95 рубля и 115,66 рубля соответственно, однако позднее немного отыграли позиции.

К 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 114,10 рубля, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 119,95 рубля, снизившись на 1 рубль 8 копеек.