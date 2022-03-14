Липецк, , 19:46 — REGNUM В Липецкой области медицинские учреждения возвращаются к доковидным графикам работы. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в пресс-службе областной администрации.

Женщина на грязевых процедурах Александр Погожев © ИА REGNUM

С 15 марта возобновляют работу физиотерапевтические и массажные кабинеты. К обычному графику возвращаются кабинеты водо‑ и грязелечения, снова доступны занятия лечебной физкультурой.

По данным областного управления здравоохранения, эпидобстановка в регионе постепенно стабилизируется. Число госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращён до 1540 мест.

К концу недели вернётся к профильной деятельности терапевтический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед». Завершает работу в качестве инфекционного госпиталя стационар в посёлке Матырский, новые пациенты в него не поступают, оставшиеся заканчивают лечение. Со следующей недели этот стационар начнёт приём по прежним профилям работы.