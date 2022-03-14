Кстово, Нижегородская область, , 19:46 — REGNUM Полиция возбудила против жителя Нижегородской области уголовное дело о пропаганде нацизма и попытке дискредитировать Вооружённые силы России. Об этом сообщает региональное управление МВД.

МВД РФ Tacinskaya.ru

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По данным правоохранительного ведомства, 29-летний кстовчанин разместил на своей странице в социальной сети изображение мужчины в форменном обмундировании с запрещённой нацистской символикой.

Также в Нижегородском ГУВД отмечают, что житель города Кстово допустил публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Теперь за нарушение сразу двух статей Кодекса об административных правонарушениях ему грозит наказание в виде штрафов на сумму 2 тысячи рублей и 50 тысяч рублей.