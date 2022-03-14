Владимир, 14 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Представители торговых сетей Владимирской области заверили врио губернатора Александра Авдеева, что создали запас товаров первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Представители федеральных торговых сетей, работающих в регионе, заявили о доступности товаров длительного хранения, несмотря на высокий спрос. Крупные сети имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках определённых групп товаров — точечные и временные, заверили представители сетей.

«Как никогда сегодня требуется прозрачность, открытость и понимание социальной обстановки. Ключевые позиции товаров долгосрочного хранения — в зоне особого внимания. Важно знать, что нет никаких фундаментальных предпосылок, чтобы необходимые товары исчезли с полок, как это было в 1990-х годах. Сегодня другая ситуация. Продовольственная безопасность в России находится на достаточно высоком уровне. Полки магазинов не будут пустыми. Всё вернётся к нормальному течению дел», — заявил Александр Авдеев.

Департамент предпринимательства Владимирской области открыл «горячую линию», куда можно обратиться с сообщением об отсутствии товара и о росте цен. Ситуация в регионе находится на контроле администрации Владимирской области, ФАС и прокуратуры.