Торговые сети Владимирской области сделали запас необходимых товаров
Владимир, 14 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Представители торговых сетей Владимирской области заверили врио губернатора Александра Авдеева, что создали запас товаров первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Представители федеральных торговых сетей, работающих в регионе, заявили о доступности товаров длительного хранения, несмотря на высокий спрос. Крупные сети имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках определённых групп товаров — точечные и временные, заверили представители сетей.
Департамент предпринимательства Владимирской области открыл «горячую линию», куда можно обратиться с сообщением об отсутствии товара и о росте цен. Ситуация в регионе находится на контроле администрации Владимирской области, ФАС и прокуратуры.