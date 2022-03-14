Нижний Новгород, , 19:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Нижегородской области обещает оборудовать вертолётные площадки для приёма санитарной авиации во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщили в региональном медицинском ведомстве.

Вертолёт санитарной авиации Кб8.рф

В минздраве отмечают, что план по обустройству мест для посадки вертолётов с медиками уже к 2025 году будет выполнен на 100% — каждый из районов Нижегородской области должен будет получить такую площадку.

Напомним, что в 2021 году благодаря использованию санитарной авиации в Нижегородской области было спасено 342 человека, которым требовалась эвакуация на вертолёте для оказания экстренной медицинской помощи.