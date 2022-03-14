София, , 19:36 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев посетит 15 марта Румынию с однодневным рабочим визитом. Об этом 14 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Президент Болгарии Румен Радев Kremlin.ru

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Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Бухаресте Радев проведет переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом и главой правительства Румынии Николае Чукэ.

В ходе двусторонних контактов будут затронуты вопросы безопасности в юго-восточной Европе, а также расширение сотрудничества Софии и Бухареста в рамках НАТО. Радев также посетит расположения болгарских сил из многонациональной дивизии «Юго-Восток», базирующейся на территории Румынии.

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