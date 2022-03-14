Москва, 14 марта 2022, 19:34 — REGNUM Киргизская национальная платежная система «Элкарт» интегрирована с российской национальной платежной системой «Мир». Об этом сообщает национальный банк Киргизии.
Финансовый регулятор отмечает, что киргизские коммерческие банки теперь выпускают платёжные карты «Элкарт», которые имеют возможность обслуживания за пределами Киргизии в сети платежной системы «Мир» и её партнёров.
Работающие в Киргизии банки тоже могут обслуживать российские платежные карты «Мир» в своих периферийных устройствах.
Кроме того, с 2020 года реализован проект Р2Р-переводов с карт системы «Мир» на карты системы «Элкарт», позволяющие безналичный перевод денег от одного физического лица другому.