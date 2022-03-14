Москва, 14 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Киргизская национальная платежная система «Элкарт» интегрирована с российской национальной платежной системой «Мир». Об этом сообщает национальный банк Киргизии.

Mironline.ru Платежная система «Мир»

Финансовый регулятор отмечает, что киргизские коммерческие банки теперь выпускают платёжные карты «Элкарт», которые имеют возможность обслуживания за пределами Киргизии в сети платежной системы «Мир» и её партнёров.

Работающие в Киргизии банки тоже могут обслуживать российские платежные карты «Мир» в своих периферийных устройствах.

Кроме того, с 2020 года реализован проект Р2Р-переводов с карт системы «Мир» на карты системы «Элкарт», позволяющие безналичный перевод денег от одного физического лица другому.