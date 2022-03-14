Владимир, , 19:33 — REGNUM Во Владимирской области с конца февраля фиксируется повышенный спрос на продовольственные товары длительного хранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сахар

Среди этих товаров — сахар, подсолнечное масло, крупы, макароны, мука, консервы. Ключевая позиция дефицита — сахарный песок.

«Сахар не успевают завозить в магазины с распределительных центров, где он есть в достаточных количествах. Поставки осуществляются на регулярной основе, однако ажиотажный спрос делает их недостаточными. По имеющейся информации, за первые две недели марта сахара продано в разы больше, чем в феврале. Проблема с наличием сахарного песка больше связана с ажиотажем, чем со сбоями в поставках. Крупные сети ограничили продажу наиболее востребованного товара в «одни руки», — рассказал директор регионального департамента предпринимательства Сергей Сидорин.