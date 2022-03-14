Бишкек, , 19:31 — REGNUM Сотрудники государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали двух киргизстанцев, подозреваемых в вымогательстве денег у местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Их удалось взять с поличным в момент получения от потерпевшего бизнесмена 90 тысяч сомов (103 тысяч рублей по текущему курсу).

В ведомстве отмечают, что один из задержанных является окул бала (мусульманский аналог крёстного сына) руководителя киргизских спецслужб Камчыбека Ташиева.

По версии следствия, он вымогал 120 тысяч сомов (137 тысяч рублей) у коммерсанта, угрожая тому наличием родственных связей с председателем госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания отдела внутренних дел города Джалал-Абада. Против них возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство взятки».