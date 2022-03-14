14 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поводом для Североатлантического альянса вступить в конфликт на Украине может стать применение химического оружия.

Мирослава Романенко, , 20:00 — REGNUM Поводом для Североатлантического альянса вступить в конфликт на Украине может стать применение химического оружия. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 13 марта в интервью BBC заявил президент Польши Анджей Дуда.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Польский лидер пояснил, что на данный момент страны военного блока лишь поставляют украинской стороне оружие, но если Россия якобы начнет применять химическое оружие, то ситуация может измениться.

По словам политика, в подобной ситуации НАТО начнет действовать. На данный момент не идет речи о прямом военном включении. Дуда отметил, что странам альянса нужно будет подумать о дальнейших действиях.

Заявление польского лидера обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте».

Анджей Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Выглядит как подготовка к провокации», — отреагировал Владислав С.

«Это приведет не к войне России с НАТО, а к ядерной войне… Что он несёт?» — недоумевает PaveL.

«Я считал, что для прекращения конфликта, должна быть позитивная риторика. А оказывается, каждый лишь зарабатывает себе политические очки. Громче, жёстче и безнадёжнее», — пишет Sergey K.

«История с «поставками» самолётов на… Украину говорит больше, чем все слова вместе взятые», — отметил Эдди Б.

«Почему у них в альянсе пешки за хозяев говорят-то?» — задался вопросом «Велосипед».

»Чую, после Киева придется освобождать Варшаву», — иронизирует Сергей М.

«Вмешивается НАТО — летят ракеты… по всей Европе, запуск ядерного — всё!.. Нет всей планеты. Дуда из-за Украины хочет погубить всю планету?.. Никакое НАТО не будет никуда вмешиваться…» — отметил Владимир А.

«И это руководитель государства?..» — задумался Филипп Р.

«Где-то я уже подобное слышал в стиле «НАТО за Украину, не… [бойтесь], пацаны», — отметил Валера К.

«Дуде верю! Четвёртый раздел Польши неизбежен!» — с сарказмом отреагировал Denis T.

«А вот и страны-провокаторы… Химикаты, естественно, обеспечит Британия…» — выразил предположение Валера Ю.

«Как интересно, а кассетный заряд «Точки-У», запрещенный ООН — это другое», — добавила Ирина П., указав на обстрел Донецка украинскими боевиками.

«Этот… за всю Европу отвечает… Не боится, что его Европа порвет?..» — задался вопросом Максим П.

«Ну в таком случае вам тоже… [конец]», — подчеркнул Сергей С.

«Что-то он лишку стал говорить», — написал «Дарий Артаксеркс».

«Дуда клоун под стать Зе (Зеленскому — М. Р.)…» — подытожил Вася П.

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