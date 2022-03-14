Нью-Йорк, США, , 19:28 — REGNUM Возможным является на сегодняшний день ядерный конфликт в мире, сообщил 14 марта журналистам Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш UN Photo/Mark Garten

Гутерреш «Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного».

Глава организации призвал сохранять «безопасность ядерных объектов». Генсек ООН заявил о том, что обстрел Донецка «вызывает сожаление», как и любая атака на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 человек погибли при обстреле Донецка украинскими боевиками ракетой «Точка-У».

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