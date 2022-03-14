Екатеринбург, , 19:22 — REGNUM Житель Невьянска Свердловской области задержан при перевозке крупной партии наркотиков. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Нет наркотикам

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Инцидент произошел в декабре 2021 года. Автоинспекторы остановили на трассе один из автомобилей. При проверке документов водитель заметно нервничал. Среди личных вещей мужчины автоинспекторы обнаружили свернутую в трубку 50-рублевую купюру. Экспертиза показала, что в ней находился наркотик. В машине уральца было найдено еще несколько свертков с наркотическим веществом. Всего у свердловчанина изъяли 466 грамм наркотика.

Уголовное дело направили в суд. Уральцу грозит до 20 лет лишения свободы.