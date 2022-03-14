Казань, , 19:18 — REGNUM Сегодня, 14 марта, в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Монтассар Талби, Силвие Бегич, Георгий Зотов, Леон Мусаев, Александр Ломовицкий, Александр Зуев, Константин Кучаев, Хвича Кварацхелия, Солтмурад Бакаев, Виталий Лисакович.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Хорен Байрамян, Роман Тугарев, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Дмитрий Полоз, Али Соу.

На данный момент «Рубин» с семью победами и 25-ю набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», набрав 18 очков, располагается четырьмя позициями ниже.