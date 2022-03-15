Приштина, Сербия, 14 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 12 марта провел встречу с главой департамента международных операций США Джорджем Пападопулосом в Вашингтоне.

Facebook.com/Xhelal-Sveçla Джеляль Свечля, глава МВД Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили текущую ситуацию, достижения Косово и проблему борьбы с наркотрафиком в крае.

После встречи Свечля заявил, что стороны обсудили наиболее эффективные способы борьбы с наркотрафиком. Косовский политик обозначил намерение лишить Косово репутации притона наркоторгоцев, а также выразил готовность к сотрудничеству и обмену информацией с США с целью борьбы с криминальными группировками, укрепления пограничного и повышения интенсивности полицейского сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили успехи двустороннего сотрудничества и акции «Адриатика», в ходе которой были изъяты 415 кг опиатов.