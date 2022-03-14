Рим, , 19:14 — REGNUM Как сообщает издание Calciomercato, руководство римской «Ромы» планирует подписать новое двухлетнее соглашение с 33-летним атакующим полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

Генрих Мхитарян Photolure

По информации источника, Мхитаряну для продления контракта придется пойти на понижение заработной платы. Текущее соглашение Мхитаряна с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, пятью результативными передачами, а также получил одну желтую и одну красную карточки.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость армянского полузащитника составляет 10 миллионов евро.