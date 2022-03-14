Бухарест, , 19:13 — REGNUM Представители Румынской православной церкви (РМПЦ) собрали в общей сложности 18 млн леев ($4,2 млн) на оказание гуманитарной помощи беженцам с Украины. Об этом 14 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Согласно официальной информации, указанная помощь представляет собой как финансовые перечисления, так и обеспечение переселенцев из соседнего государства продуктами питания, медикаментами и товарами первой необходимости, включая одежду, одеяла и обогреватели.

В соответствующей масштабной программе были задействованы 4310 священников и волонтеров РМПЦ. Акция продолжается.

За последние 16 дней убежища на территории Румынии официально попросили 3754 граждан Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года на румынскую территорию въехало 364 518 украинцев, а выехало — 282 497 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Бухарест назвал число трудоустроенных в Румынии украинских беженцев