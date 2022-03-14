Москва, , 19:08 — REGNUM Херсон и Мелитополь находятся под полным контролем российских военных и население этих городов вновь начинает жить мирной жизнью, сообщил 14 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Порт в Херсоне Marion Golsteijn

Об этом он заявил, комментируя просьбы украинских властей обеспечить гуманитарные коридоры для доставки в Херсон и Мелитополь некой помощи.

«Абсурдными выглядят озвученные просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон. Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет», — подчеркнул Мизинцев.

При этом он напомнил, что российская сторона согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей на территорию, подконтрольную Украине, тогда как Киев не согласовал ни одного коридора в сторону ДНР, ЛНР или России.

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