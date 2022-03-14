Приштина, , 19:08 — REGNUM В МИД Косово 13 марта отчитались о содержании двусторонних встреч в рамках дипломатического форума, который состоялся в турецкой Анталье. Главной целью встреч назвали укрепление международной правосубъектности Косово.

Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе форума глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц провела встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел Сомали Абдисаидом Мусе Али, а также вторым министром иностранных дел Брунея Дато Сери Сетией Хайи Эриваном бин Пехин Дату Пекермой Джая Хайи Модом, главой МИД Сенегала Айссатой Талл Саллом.

Напомним, дипломатический форум в Анталье продолжался с 11 по 13 марта, в нем приняли участие граждане более 75 государств и Косово. При этом большую часть участников форума составляют представители международных организаций, а не государств. Темой встречи стала реконструкция дипломатии.

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