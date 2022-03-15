Москва, , 08:30 — REGNUM Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Виктория Абрамченко Government.ru

«Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом», — отметила Абрамченко.

По ее словам, с февраля Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежных предприятиям, в том числе, из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.

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Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала. Также открыты поставки инкубационного яйца. Дополнительно по результатам переговоров и с учетом благополучной эпидситуации по болезням птиц, разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят из Бразилии и Чили.

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