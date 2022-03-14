Москва, , 18:59 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве снизился за неделю с 7 по 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзор.

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«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе с 7 по 13 марта соответствует данному периоду года, характеризуется циркуляцией вирусов риновирусов и парагриппа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ за неделю зафиксировано среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения — на 22,4%, среди детей до двух лет — на 12%, среди детей от трех до шести лет — на 15%, среди детей от семи до 14 лет — на 4,1%, среди взрослого населения — на 27,1%.