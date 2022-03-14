Сочи, Краснодарский край, , 18:56 — REGNUM 24-летний колумбийский центрфорвард «Сочи» Матео Кассьерра принял решение остаться в российском футбольном клубе до конца текущего сезона.

«Легионерам разрешили уехать — останусь ли я? Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня. На данный момент я думаю только про «Сочи». Может быть, благодаря «Сочи» в будущем у меня получится уехать в Европу», — цитирует колумбийского нападающего издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Матео Кассьерра принял участие в четырнадцати турах чемпионата России 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Нападающий выступает за «Сочи» с 26 августа 2021 года после перехода из «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Кассьерры, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.