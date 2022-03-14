Нижний Тагил, Свердловская область, 14 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области реконструируют бывший дом купца Копылова. Здание является памятником регионального значения. Стоимость реставрации оценили в 8,3 млн. рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

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В настоящее время мэрия ищет подрядчика для проведения работ. Согласно документации, ему необходимо будет реконструировать крышу, окна и карниз здания, отреставрировать главный фасад дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле приостановили поиски подрядчика для реализации проекта стелы «Город трудовой доблести». Проект отозвали с госэкспертизы в связи с возрастанием его стоимости на фоне изменения курса валют. Предполагается, что стелу изготовят из нержавеющей стали импортного производства. Ее возведут в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила.