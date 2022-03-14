Минск, , 18:52 — REGNUM Министерство финансов Белоруссии «в целях поддержания стабильности на национальном финансовом рынке» обратило внимание эмитентов облигаций и инвесторов на механизм конвертации облигаций. «В случае необходимости осуществления эмиссии облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, номинальная стоимость таких облигаций должна быть выражена в денежной единице Республики Беларусь», — сказано в распространённом 14 марта сообщении министерства.

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Эмитент имеет возможность эмиссии облигаций с индексируемым переменным процентным доходом, отмечено в официальном сообщении, «в целях установления в новых выпусках параметров доходности облигаций, соответствующих доходности облигаций действующих выпусков». Порядок таких действий установлен постановлением министерства № 78от 31.08.2016.

Выпускающему ценные бумаги также предоставлена возможность отсрочки (рассрочки) исполнения обязательств по облигациям на основании письменных соглашений с владельцами облигаций, предусматривающих изменение порядка и сроков исполнения обязательств, заключённых до наступления таких обязательств. Минфин Белоруссии подчеркнул: «Неисполнение обязательств в порядке и сроки, установленные решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций, при наличии письменных соглашений не влечет последствий, установленных абзацем пятым части первой статьи 15 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг».

Эмитент также имеет возможность «замены долговых обязательств долевым участием в бизнесе, в том числе путем преобразования эмитента облигаций в акционерное общество с последующей эмиссией простых или привилегированных акций дополнительного выпуска». В официальном сообщении сказан: «Заблаговременное достижение соглашений о механизмах исполнения обязательств, в том числе выраженных в иностранной валюте, является приоритетом не только для эмитентов, но и для инвесторов, заинтересованных в недопущении экономической несостоятельности организаций и продолжении их стабильного функционирования».