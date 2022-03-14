София, 14 марта, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Из-за технической неисправности, возникшей на центральном перегоне метрополитена столицы Болгарии, было ограничено движение поездов на соответствующих станциях. Об этом 14 марта пишет софийская газета «24 часа».

(сс) usadifranci Метро

По предварительным данным, инцидент произошел 14 марта во второй половине дня, когда в одном из головных вагонов отказала система приема электротока. В итоге состав с пассажирами был заблокирован на 15 минут.

Как отметили в Департаменте транспорта Софии, неисправность удалось оперативно устранить. Причины происшествия выясняются. В данный момент софийское метро работает в штатном режиме.